شكرا لقرائتكم محمد بركات: انتهاء أزمة لاعبي بيراميدز في المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بركات في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد ازمة مع لاعبي بيراميدز في الوقت الجاري وتم حلها" وأضاف: "لاعبو بيراميدز مهمين وكابتن حسام لو احتجهم هيضمهم ولا يوجد اي أزمات"

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