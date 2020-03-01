شكرا لقرائتكم الأهلي: ذهاب ربع النهائي أثبت قوة وصيف المجموعات لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي على صعوبة توقع الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذه النسخة نظرا لقوة الفرق المتنافسة على اللقب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال كشف قوة الفرق التي تأهلت في وصافة مجموعاتها، خاصة الأهلي والزمالك وفوزهم الكبير داخل الأرض، إضافة إلى الوداد الذي فاز بهدفين على النجم، والرجاء الذي خطف فوزا مستحقا من فريق مازيمبي القوي.

وتغادر بعثة الأهلي إلي جنوب إفريقيا غدا الأحد برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 7 مارس وتغادر البعثة القاهرة برفقة فريق صن داونز.

وتابع مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر يستعد لمباراة الإياب بدون راحة نظرا لأهمية وحساسية اللقاء المقرر له السبت المقبل في جنوب أفريقيا لحسم التأهل لنصف النهائي.

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وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.