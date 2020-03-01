شكرا لقرائتكم خالد الغندور: نقدر نقول دلوقتى كارتيرون أفضل من جروس 900 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازح الإعلامى خالد الغندور جماهير الزمالك بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يقدمها الفرنسي كارتيرون المدير الفني مع الفريق الأبيض قائلا :" نقدر نقول دلوقتى كارتيرون أفضل من جروس 900 مرة ". أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :"الأهلى لن يتعثر في الدورى المصرى والزمالك يلعب على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا. وهنأ الغندور الأهلى بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة سجلها التونسى على معلول في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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