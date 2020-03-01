شكرا لقرائتكم محمد بركات: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان صبحي ولم نجد إجابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستؤثر على تواجده في معسكر منتخب مصر القادم. وتابع بركات في تصريحات تلفزيونية: "طبعا استمرار إصابته سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر". Advertisements وأوضح: "قمنا بالتواصل مع مسئولي الأهلي ولم نجد إجابة واضحة أو تشخيص لاستمرار إصابته، اتمنى له السلامة فهو لاعب مهم". ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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