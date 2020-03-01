شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلي لم يُعاقب أو يُجمد لاعب بسبب أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي توقيع أي عقوبات على لاعبي الأهلي من قبل مجلس إدارة النادي، بعد أحداث السوبر المصري مع الزمالك الخميس قبل الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيوينة لقناة أون سبورت: الأهلي لم يوقع عقوبات على لاعبيه، كما لم يتعرض أي لاعب للتجميد من قبل مجلس الإدارة بسبب أحداث السوبر.

وكانت تقارير إعلامية ربطت بين غياب كهربا عن قائمة ألأهلي أمام صن داونز وقرار من الأهلي بتجميد اللاعب على خلفية أحداث السوبر.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي عن غياب ثنائي الفريق كهربا ورمضان صبحي عن بعثة الشياطين الحمر المسافر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في لقاء الإياب.

Advertisements

علق سيد عبدالحفيظ على إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي قائلا " ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة و رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي و تحدثت مع رمضان ولن يسافر بالخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة"

وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.