شكرا لقرائتكم بركات: باب المنتخب مفتوح أمام عمرو وردة ولا مانع من ضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بركات في تصريحات تلفزيونية: "نحن اغلقنا الصفحات القديمة لا ننظر إلى اي حسابات وفتحنا صفحات جديدة أمام الجميع". Advertisements ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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