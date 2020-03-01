شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: مدرب صن داونز بيعملنا تنويم مغناطيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بسبب تهنئة واحتفال الأخير بفوز الأهلي الذي حققه اليوم على فريقه بدوري الأبطال.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيوينة لقناة أون سبورت: " تهنئة موسيماني مدرب صن داونز لنا عقب الفوز بثنائية، مش هتخدعنا، صحيح هو بيعرف ينيم مغناطيسيا، بس أحنا فاهمين ده وعاملين حسابنا".

وتابع مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر يستعد لمباراة الإياب بدون راحة نظرا لأهمية وحساسية اللقاء المقرر له السبت المقبل في جنوب أفريقيا لحسم التأهل لنصف النهائي.

علق سيد عبدالحفيظ على إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي قائلا " ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة و رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي و تحدثت مع رمضان ولن يسافر بالخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة"

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وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.