شكرا لقرائتكم محمد بركات: إيقاف كهربا لنهاية الموسم يؤثر على انضمامه لمعسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وتابع بركات في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري، إيقاف كهربا لنهاية الموسم يؤثر على انضمامه لمعسكر المنتخب" وأوضح: "هذه وجهة نظري ولكن هناك وجهة نظر لكابتن حسام البدري فله كامل احترامه لوجهة نظره الفنية"

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