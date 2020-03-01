شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ بعد ثنائية صن داونز: نتيجة جيدة ومهمة الإياب صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى أن مباراة صن داونز صعبة للغاية ولديه مدير فني له خبرة فى المعاقل الأفريقية عقب الفوز عليهم اليوم على ستاد القاهرة بنتيجة هدفين مقابل لاشى ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأوضح سيد عبدالحفيظ فى تصريحاته تلفزيوينة قائلا "النتيجة جيدة٬ ولكن لدينا مهمة صعبة فى مباراة الإياب نسعي إلى غلق المساحات وأهم شييء عدم استقبالنا أهداف مباراة بريتوريا صعبة للغاية ولها حسابات خاصة٬ واللاعبين قدموا أداء مميز وبذلوا مجهود كبير".

أشار مدير الكرة أن الاهلى سيتجه إلى جنوب أفريقيا غدا من أجل التعود على الأكسجين قائلا "نريد أن يتعود اللاعبين على الأجواء مبكرا خاصة بالنسبة للأكسجين لتلاشي أي ازمات قد نجدها فى المباراة و إدارة النادي وفرت لنا كل شييء من أجل التأهل إلى نصف النهائي".

علق سيد عبدالحفيظ على إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي قائلا " ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة و رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي و تحدثت مع رمضان ولن يسافر بالخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة".

تغادر بعثة الأهلي إلي جنوب إفريقيا غدا الأحد برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 7 مارس وتغادر البعثة القاهرة برفقة فريق صن داونز.

Advertisements

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا .

فوز مطمئن ومهم حققه الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

قدم الأهلي مباراة متوسطة المستوى في الشوط الأول تحديداً وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز عريض يُسهّل من مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة السبت المقبل لكن لاعبو الفريق وتحديداً قفشة ومروان محسن وأن كانت قفشة لم يكن موفقاً خاصة في التسديد من خارج المرمى.

وشهدت المباراة تواضع مستوى أكثر من لاعب أبرزهم حسين الشحات وقفشة ومروان محسن حيث كان هذا الثلاثي أحد نقاط الضعف في المارد الأحمر فقد فشل هذا الثلاثي في تكثيف النزعة الهجومية على الضيوف وتغيّر الحال تماماً بعد نزول وليد سليمان وبادجي تحديداً.