شكرا لقرائتكم محمد بركات: انطلاق معسكر المنتخب للقائي توجو 23 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع خلال تصريحات تلفزيونية: "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 23 استعداد للقاء الذهاب المقرر له يوم 26 بينما ستسافر البعثة لتوجو يوم 27". Advertisements ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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