شكرا لقرائتكم الأهلي: رئاسة بعثة جنوب أفريقيا لم تحسم للخطيب بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي أن رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لم تحسم لصالح الخطيب حتى الآن، موضحا أن الأمور ستضح صباح الغد عبر مدير عام النادي اللواء محمد مرجان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيوينة لقناة أون سبورت: أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق استقر على السفر لجنوب أفريقيا بنفس اللاعبين الذين خاضوا مباراة الذهاب دون نقص أو زيادة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي عن غياب ثنائي الفريق كهربا ورمضان صبحي عن بعثة الشياطين الحمر المسافر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في لقاء الإياب.

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وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.