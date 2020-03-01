شكرا لقرائتكم خالد الغندور الأهلى لن يتعثر في الدورى والزمالك يلعب على المركز الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه من الصعب تعثر الأهلى في الدورى المصرى مطالبا لاعبى الزمالك بالفوز للحصول على المركز الثانى المؤهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :"الأهلى لن يتعثر في الدورى المصرى والزمالك يلعب على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا. وهنأ الغندور الأهلى بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة سجلها التونسى على معلول في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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