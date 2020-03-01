شكرا لقرائتكم محمد بركات: المنتخب يطير إلى توجو على متن طائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بركات خلال تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة يسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب من أجل الصعود لذلك قرروا سفرنا على متن طائرة خاصة". Advertisements ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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