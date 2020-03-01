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وزارة الرياضة تكشف ملابسات وفاة طفل رضيع في المدرجات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت وزارة الرياضة بياناً صحفياً للكشف عن ملابسات طفل رضيع في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي خلال مباراة الفتح والوحدة، مشيرةً إلى أن الطفل "شهراً ونصف" كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.

وكشفت الوزارة أن إدارة الملعب تلقت بلاغاً عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب مع نهاية الشوط الأول من المباراة، وتوجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي إلى موقع الحالة مباشرة.

وزادت في بيانها: كانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهراً ونصف أحضرته أسرته المكونة من أب وأم و6 أطفال وكان الطفل حينها فاقداً للوعي وسرعان ما فارق الحياة، إذ اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.

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