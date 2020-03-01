شكرا لقرائتكم نابولي يواصل صحوته ويهزم تورينو بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز نابولي على تورينو 2 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم نابولي في الدقيقة 19 عن طريق اليوناني كوستاس مانولاس، قبل أن يضيف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 82.
وسجل سيميوني إيدير هدف تورينو الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ورفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
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