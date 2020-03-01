ماذا فعل «حسين الشحات» مع فايلر عقب خروجه من الملعب!

خرج الشحات من المباراة في الشوط الثاني ليفسح المجال للبديل وليد سليمان، لكن الشحات ظهر غير راضٍ عن التبديل.
خرج حسين الشحات من الملعب مسرعا ولم يعير المدرب الفني السويسري رينييه فايلر أي انتباه ، حيث لاحظ الجمهور غضب الشحات من المدرب ، حيث صافح باقي الجهاز الفني واللاعبين ثم اتجه الى الدكة ملقيا بحقيبة ملابس على الأرض.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي منافسه صن داونز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.
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