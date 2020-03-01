مجدي عبد الغني يرد : لماذا بكيت في عزاء مبارك .. وضحكت في زفاف «إبنة مدحت شلبي»

في أول تعليق للكابتن مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة علي هجوم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، عليه، بعد تداول صور له وهو يبكي في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعقب ذلك كان يضحك في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس.

وكتب " مجدى عبد الغني " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كام مليون مصرى بيبقي عندهم حالة عزاء وبعدها افراح

وتابع : " أما علاقتي بالرئيس الاسبق الراحل مبارك فاليكم الرد وهذا من باب احترام لكل المتابعين.