الفتح يحرم الوحدة من استعادة المركز الثالث والاتحاد يكتسح الشباب

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حرم الفتح ضيفه الوحدة من استعادة المركز الثالث عندما تغلب عليه 3-2 السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في ختام المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الوحدة بهدفين سجلهما الفرنسي يوسف نياكاتي (25) والبرازيلي لويز غوستافو (35) قبل أن يرد الفتح بثلاثية تناوب على تسجيلها الجزائري سفيان بن دبكة (42) والهولندي ميتشل تي فريدي (45+4) والأوروغوياني ماتياس أغيريغاراي (66).

وهو الفوز الثاني على التوالي للفتح بطل 2013 والرابع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، فيما مني الوحدة بخسارته الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف شريكه السابق في المركز الثالث الاهلي المتعادل مع النصر 2-2 الخميس في افتتاح المرحلة.

وأكرم الاتفاق وفادة ضيفه أبها 4-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسجل رباعية الاتفاق المغربي وليد أزارو (2 و5) وسعد السلولي (19) ومحمد الكويكبي (44 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدف أبها الوحيد التونسي سعد بقير (51).

وتقدم الاتفاق للمركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تراجع أبها للمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

وحذا الاتحاد حذو الاتفاق وحقق فوزا كبيرا على ضيفه الشباب 5-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر السنغالي ماكيتي ديوب (10)، ورد الاتحاد بخماسية سجلها العاجي ويلفريد بوني (16) وحمدان الشمراني (20 و72) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (77 و80).

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وهو الفوز الاول للاتحاد في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد البرازيلي فابيو كاريلي بعدما خسر الاولى أمام الهلال في المرحلة الماضية، والسادس هذا الموسم فابتعد قليلا عن صراع الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة وتقدم الى المركز الثاني عشر، فيما بقي الشباب ثامنا برصيد 28 نقطة.

أهداف مباراة الفتح والوحدة:

أهداف مباراة الاتحاد والشباب:

أهداف مباراة الاتفاق وأبها: