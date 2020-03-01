الاتحاد الأسيوي يؤجل عدد من المباريات بسبب كرونا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، انه سيتم عقد عدد من الاجتماعات الطارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري الأبطال،بسبب انتشار فيروس كرونا، والتي ترتب عليها اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات والتي منها منع حركة السفر بين الدول.

وبحسب ما ذكره البيان انه تقرر عقد الاجتماعات يومي السابع والثامن من مارس المقبل، من أجل بحث مستقبل البطولة وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة،مشيرا إلي انه سيتم اتخاذ اللازم وفقًا لقواعد التنافس العادل، للعمل على إنقاذ المسابقة الأكبر بالقارة.

كما أضاف البيان أنه تم اتخاذ قرار احترازي من أجل الحفاظ على صحة المواطنين حيث تم تأجيل عدد من المباريات وهى: بيرسبوليس الإيرانى مع التعاون السعودى، الوحدة الإماراتى مع الاستقلال الإيرانى، بالثانى من مارس، سيباهان الإيرانى مع النصر السعودى، شباب الأهلى دبى الإماراتى مع شاهر خودرو الإيرانى، وسيول الكورى مع تشانجراى التايلاندى، بالثالث من مارس