فوز فريق نادي الأهلي للناشئين مواليد 2003 على وادي دجلة

استطاع فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي لمواليد عام 2003 الفوز على نظيره وادي دجلة وذلك بهدف نظيف للغاية وذلك من خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر وذلك تبعاً لمنافسات الجولة رقم 26 من بطولات الجمهورية.

وقد جاءت هذه المباراة بتشكيل تم تكوينه من وسط يضم اللاعبين أحمد داود ومحمد وائل وكريم عثمان وعمرو توفيق وإسلام عبد الله والهجوم كان محمد سرحان والدفاع كلاً من إبراهيم عبد الحيكم ومازن أسامة وكريم فكري ومحمد أحمد وفي حين الشوط الثاني استطاع عبد الرحمن ممدوح أن يشارك بدلاً من اللاعب محمد سرحان ويشارك ميدو نبيل بلاً من كريم عثمان ورأفت خليل بدلاص من إسلام عبد الله.