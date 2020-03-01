مغادرة زادة إلى تونس من أجل التجهيز لاستقبال بعثة نادي الزمالك

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المهندس هاني زادة بأن سوف يغادر محافظة القاهرة في صباح يوم الأحد وسيتجه إلى تونس من أجل العمل على تجهيز من أجل استقبال بعثة نادي الزمالك أحسن استقبال وجاء ذلك بناء على قوانين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يرافقه في هذا السفر كلاً من المدير المالي الأستاذ محمد بدر والمنسق العام لفريق كرة القدم الأستاذ أيمن حافظ، وقام الجهاز الفني لكرة القدم بإعطاء بعض الراحة لنادي الزمالك وبذلك بعد مباراتهم مع الترجي التونسي أمس وشارك في هذه المباراة محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمد حمدي الونش وحازم إمام ومصطفى محمد وكاونجو وغيرهم الكثير.