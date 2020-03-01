اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 29 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، السبت، الموافق 29 / 2 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خوض الفريق لتدريباته بدون اللاعبين الأساسيين استعدادا لموقعة العودة مع الترجى التونسى، وذلك إلى جانب وفاة مجدى شرف وكيل النادى الأسبق.
جنش يغيب عن مران الزمالك قبل رحلة رادس.. وعودة عواد
وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران اليوم، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس لخوض مباراة العودة وتواجد جنش بالأمس على مقاعد بدلاء الفريق ولكنه حصل على راحة من مران اليوم إلى جانب محمد أبو جبل الذى تواجد فى التشكيل الأساسى بالأمس فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.
عقد الجهاز الفنى للزمالك، جلسة مع يوسف أوباما مهاجم الفريق، على هامش التدريبات اليوم، السبت، فى حضور الجهاز الطبى للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي، التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والذى انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك، البرنامج التأهيلي للاعب لبدء تنفيذه بداية من مران الغد للاستعداد لمواجهة الترجى، فى لقاء الإياب المقرر له يوم الجمعة القادم فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فيما قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح راحة لعدد كبير من اللاعبين بعد مباراة الترجي التونسي أمس على رأسهم المجموعة التي شاركت في المباراة وهم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد وكابونجو كاسونجو.
وفاة مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق
توفى اليوم، السبت، مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.
وحرصت إدارة نادى الزمالك سريعاً على نعى الراحل، ونشر الموقع الرسمى لقلعة ميت عقبة نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس وجميع العاملين بالنادي لرحيل "شرف" وسط مشاعر من الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
أبو رجيلة وأحمد مصطفى ونائب رئيس الزمالك فى تشييع جنازة مجدى شرف.. صور
حرص عدد من نجوم الزمالك القدامى على تشييع جنازة مجدى شرف ، وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، والذى توفى اليوم، السبت، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وتقدم صلاة الجنازة كل من محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى، ومحمود بدر الدين وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، بالإضافة إلى رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادى السابق، ومحمود خالد المستشار القانونى لمجلس الزمالك، وعدد من العاملين بالنادى الأبيض الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل عقب صلاة الجنازة مباشرة.
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