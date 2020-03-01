شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يشيد برباعى الشباب ويؤكد: حمدى زكى من العناصر المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بالرباعى الشاب مدحت فقوسة ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد الضرف ، بعد تألقهم بشكل لافت للنظر خلال ودية أسوان أمس ، موضحا أنهم يمثلون مستقبل النادى المشرق ، وفاز الدراويش على زهرة أبناء الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى إطار الاستعداد للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل على ملعب الإسماعيلية بافتتاح الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف جوميز :”نستعد فى تلك المرحلة بكل قوة من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية فنية وبدنية مع علاء الأخطاء التى ظهرت جليا الفترة الماضية”.

وأتبع مدرب الإسماعيلى :”هناك بعض اللاعبين فى مرحلة التأهيل منهم فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدى حارس المرمى إضافة لأحمد أيمن وسيكونوا جاهزين قبل انطلاق المنافسات الرسمية”.

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وأختتم حديثه :”محمد حمدى زكى تماثل للشفاء من الإصابة مؤخرا وعودته ستضيف كثيرا لكونه احد العناصر المهمة ضمن صفوف الفريق”.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، إقامة تدريبات الدراويش بشكل طبيعى يومى السبت والأحد، فيما يخوض الفريق مباراة ودية الاثنين المقبل مع الإنتاج الحربى باستاد السلام ويحصل بعدها اللاعبون على إجازة من المران يوم الثلاثاء ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء والخميس والجمعة، فيما يدخل معسكراً مغلقاً بداية من السبت المقبل 7 مارس استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها 9 مارس على استاد الإسماعيلية بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وحقق الإسماعيلى فوزاً على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما أمس الجمعة، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

أهدف المباراة سجلهم كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان