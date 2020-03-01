حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا.. صور فايلر: أنا صاحب قرار استبعاد كهربا.. ورمضان صبحى غير جاهز لمباراة الإياب موسيماني : أكثر من هدفين أمام الأهلى فى مباراة الإياب عادى وفعلناها من قبل فايلر: الأهلي استحق الفوز على صن داونز وأهدرنا العديد من الفرص اتحاد الكرة يرفض إقامة مباراة للأهلى والزمالك بالقاهرة في يوم واحد بالدورى Advertisements اتحاد الكرة يسلم لجنة الاستئناف "سيديهات" السوبر قبل نظر تظلم كهربا هانى زادة فى تونس غدا لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة الترجى أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك فى موقعة رادس أمام الترجى رسميا.. الترجي التونسى يتظلم فى الكاف على قرار طرد بن رمضان أمام الزمالك

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