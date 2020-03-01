7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك فى موقعة رادس أمام الترجى نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا.. صور حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. هانى زادة فى تونس غدا لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة الترجى يغادر القاهرة صباح غدا الأحد المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي متوجها إلى تونس للترتيب لاستقبال بعثه الفريق الأول لكرة القدم بناءا على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي فى إطار الاستعداد لمواجهة العودة أمام الترجى فى دور الثمانية الافريقى.. ويرافق زاده الثنائى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة و محمد بدر المدير المالي. أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك فى موقعة رادس أمام الترجى Advertisements قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بصورة نهائية، إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق فى تونس إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وذلك فى مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وكان هناك اتجاه داخل الزمالك حول رئاسة مرتضى منصور رئيس النادى للبعثة البيضاء قبل أن يقرر الأخير بصورة رسمية إسناد المهمة إلى نائبه. رسميا.. الترجي التونسى يتظلم فى الكاف على قرار طرد بن رمضان أمام الزمالك قدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه.

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