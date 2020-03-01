شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: إيقاف كهربا سيؤثر على انضمامه للمنتخب وانتهاء أزمة لاعبى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مديرالمنتخب الوطنى لكرة القدم أنه تم أنتهاء أزمة لاعبي بيراميدز بشكل نهائي وسوف يتم ضمهم في معسكر الفراعنة القادم و أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيؤثر على أنضمامه لمعسكر منتخب مصر القادم و هذه وجهة نظري ولكن هناك وجهة نظر لكابتن حسام البدري فله كامل أحترامه لوجهة نظره الفنية .

وأوضح محمد بركات في تصريحات تلفزيوينة قائلا " لا يوجد أزمة مع لاعبي بيراميدز في الوقت الجاري وتم حلها ولاعبو بيراميدز مهمين وكابتن حسام لو أحتجهم هيضمهم ولا يوجد أي أزمات"

وأشار محمد بركات أن الجهاز الفني للفراعنة برئاسة حسام البدري طلب من مسؤولي اتحاد الكرة إقامة لقاء توجو على استاد القاهرة وطلبنا حضور 50 الف مشجع للقاء .

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وتابع مدير الكرة للمنتخب الوطنى أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرر أنه سوف يوفر طائرة خاصة لرحلة توجو قائلا "اتحاد الكرة يسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب من أجل الصعود لذلك قرروا سفرنا على متن طائرة خاصة" .

وكشف محمد بركاتأنه من المقرر أنطلاق معسكر منتخب مصر يومي 23 مارس استعداد لمواجهتي توجو قائلا "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 23 استعداد للقاء الذهاب المقرر له يوم 26 بينما ستسافر البعثة لتوجو يوم 27" .