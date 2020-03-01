شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المجري ماروشي يتوج بذهبية كأس العالم لرجال الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المجري آدم ماروشي بذهبية منافسات بطولة كأس العالم لرجال الخماسي الحديث ، عقب حصده لـ 1470 نقطة خلال المسابقات النهائية للبطولة ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتي الأول من مارس على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس .

فيما حل جون وونغ تاي في المركز الثاني ليتوج بفضية منافسات البطولة بعد أن حصد 1460 نقطة خلال مسابقات البطولة .

وجاءت برونزية المنافسات من نصيب الإيرلندي آرثر لانج الذي نجح في حصد 1454 نقطة خلال المنافسات .

وحصد الناشئ المصري مهند شعبان المركز الثامن برصيد 1432 نقطة ، وجاء البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي في المركز الـ13 برصيد 1418 نقطة ، فيما حل إسلام حامد في المركز الـ33 برصيد 1108 .

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و شهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس ‏الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وحضر نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير للشباب والرياضة وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى و ‏شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس ‏المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة ‏المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .‏

ومن المقرر أن يقام غدا نهائيات منافسات المختلط لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، والتي سيشارك فيها المنتخب بفريقين من 4 لاعبين .

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، ‏النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، ‏الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، ‏أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، ‏مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ‏، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد ‏المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى ‏طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان ‏رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .