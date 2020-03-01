صور .. المجري ماروشي يتوج بذهبية كأس العالم لرجال الخماسي الحديث

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فيما حل جون وونغ تاي في المركز الثاني ليتوج بفضية منافسات البطولة بعد أن حصد 1460 نقطة خلال مسابقات البطولة .
وجاءت برونزية المنافسات من نصيب الإيرلندي آرثر لانج الذي نجح في حصد 1454 نقطة خلال المنافسات .
وحصد الناشئ المصري مهند شعبان المركز الثامن برصيد 1432 نقطة ، وجاء البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي في المركز الـ13 برصيد 1418 نقطة ، فيما حل إسلام حامد في المركز الـ33 برصيد 1108 .
و شهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وحضر نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير للشباب والرياضة وشاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .
ومن المقرر أن يقام غدا نهائيات منافسات المختلط لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، والتي سيشارك فيها المنتخب بفريقين من 4 لاعبين .
الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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