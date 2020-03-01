أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا

نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا.. صور

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يرفض إقامة مباراة للأهلى والزمالك بالقاهرة في يوم واحد بالدورى

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، منع إقامة مباراة للأهلى والزمالك في نفس اليوم في الدور الثانى من عمر الدورى العام، بناء على طلب الجهات الأمنية.