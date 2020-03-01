شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم عبد الرحمن عرابى يحصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة من نظيره بطل الجزائر بنتيجة 5/0 فى نصف نهائى منافسات وزن 91 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

تأهل يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة إلى المربع الذهبي بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على بطل السنغال صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة ً5/0 فى ربع النهائي فى وزن91 كجم .

فيما خرج من دور آل16. كلا من عمر العوضي وزن ً69. و احمد حسام وزن 75 , بينما خرج كلا من محمد جلال و صبري جمال من دور آل. 32

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فيما يضم الجهاز الفني كلا من ، أوليسيوس المدرب العام الكوبي و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدي مصطفي طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتي أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .

و دخل منتخب الملاكمة في معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية .