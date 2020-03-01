شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالأهلى: فايلر قرر استبعاد كهربا ورمضان صبحي من رحلة جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قررأستبعاد رمضان صبحي و محمود كهربا من لقاء العودة أمام صن داونز في جنوب أفريقيا.

وأوضح سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية أن السويسرى فايلر قرر أصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتي تتكون من 20 لاعبا والمقرر لها السفر غدا الى جنوب أفريقيا .

تغادر بعثة الأهلي إلي جنوب إفريقيا غدا الأحد برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 7 مارس وتغادر البعثة القاهرة برفقة فريق صن داونز.

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا .

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فوز مطمئن ومهم حققه الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

قدم الأهلي مباراة متوسطة المستوى في الشوط الأول تحديداً وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز عريض يُسهّل من مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة السبت المقبل لكن لاعبو الفريق وتحديداً قفشة ومروان محسن وأن كانت قفشة لم يكن موفقاً خاصة في التسديد من خارج المرمى.

وشهدت المباراة تواضع مستوى أكثر من لاعب أبرزهم حسين الشحات وقفشة ومروان محسن حيث كان هذا الثلاثي أحد نقاط الضعف في المارد الأحمر فقد فشل هذا الثلاثي في تكثيف النزعة الهجومية على الضيوف وتغيّر الحال تماماً بعد نزول وليد سليمان وبادجي تحديداً.