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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 29 / 2 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا.. صور
حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يتفقد أرضية استاد القاهرة
حرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلى وصن داونز على تفقد أرضية ملعب القاهرة الدولى فور وصوله مباشرة، ونزل طاقم التحكيم بقيادة الكونغولى نادالا إلى الملعب وتفقد الأرضية، فيما هتفت الجماهير باسم الأهلي.
حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله على تحفيز الروح الرياضية وعدم التعصب الكروى، من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التى أعلن من خلالها دعم النادى الأهلى، خلال مباراته اليوم فى مواجهة فريق "صن داونز"، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
تتجه أنظار ملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص نحو استاد القاهرة الليلة، لمتابعة مباراة فريق الأهلى مع صن داونز فى بطولة أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بالمباراة:
يُشرف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للأهلى، على برنامج خاص يخضع له رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للارتباطات المقبلة، محلياً وأفريقياً، ويتدرب اللاعب برفقة أخصائى العلاج الطبيعى منذ أيام وواصل هذا البرنامج صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
يسافر سمير عدلى، المدير الإدارى لفريق الأهلى، فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، إلى جنوب أفريقيا للترتيب لبعثة الفريق والاطمئنان على الملاعب وفندق الإقامة قبل سفر الفريق فى الحادية عشرة من مساء غد، الأحد، لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى ابطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة.
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