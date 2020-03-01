القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 29 / 2 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

نسر الأهلي يصطاد صن داونز بثنائية معلول.. والحسم في جنوب أفريقيا.. صور

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.