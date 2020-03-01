شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الرياضة بالسودان للتعازى فى وفاة اللاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان أشرف صبحي قد تقدم بخالص المواساة والتعازى لأسرة اللاعب محمد هيثم المحترف بدورى كرة القدم السوداني، داعياً المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
لقى المحترف المصرى محمد هيثم العيسوى، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني، مصرعه بعد ساعات قليلة من نقله متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذى شب فى فندق "لاند اوركيد" بالسوق المحلى بالخرطوم.
وكان هيثم العيسوى لمريخ الفاشر نهاية العام الماضى بعدما كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمى، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق ما أحدث حالة من الهلع دفعت بعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.
ومن المفترض أن يواجه المريخ الفاشر نظيره المريخ غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدورى السودانى، ويتصدر المريخ جدول المسابقة برصيد 44 نقطة ويحل الهلال في المركز الثانى برصيد 42 نقطة.
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