أشرف صبحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الرياضة بالسودان للتعازى فى وفاة اللاعب المصري

لقى المحترف المصرى محمد هيثم العيسوى، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني، مصرعه بعد ساعات قليلة من نقله متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذى شب فى فندق "لاند اوركيد" بالسوق المحلى بالخرطوم.

وكان هيثم العيسوى لمريخ الفاشر نهاية العام الماضى بعدما كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمى، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق ما أحدث حالة من الهلع دفعت بعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.

ومن المفترض أن يواجه المريخ الفاشر نظيره المريخ غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدورى السودانى، ويتصدر المريخ جدول المسابقة برصيد 44 نقطة ويحل الهلال في المركز الثانى برصيد 42 نقطة.