اخبار الرياضه

أشرف صبحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الرياضة بالسودان للتعازى فى وفاة اللاعب المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة بالسودان للتعازى فى وفاة اللاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

وكان  أشرف صبحي قد تقدم بخالص المواساة والتعازى لأسرة اللاعب محمد هيثم المحترف بدورى كرة القدم السوداني، داعياً المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

Advertisements

لقى المحترف المصرى محمد هيثم العيسوى، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني، مصرعه بعد ساعات قليلة من نقله متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذى شب فى فندق "لاند اوركيد" بالسوق المحلى بالخرطوم.

وكان هيثم العيسوى لمريخ الفاشر نهاية العام الماضى بعدما كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمى، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق ما أحدث حالة من الهلع دفعت بعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.

ومن المفترض أن يواجه المريخ الفاشر نظيره المريخ غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدورى السودانى، ويتصدر المريخ جدول المسابقة برصيد 44 نقطة ويحل الهلال في المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الرياضة بالسودان للتعازى فى وفاة اللاعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا