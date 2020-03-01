شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الكونغولي يحرم الأهلي من ركلة جزاء أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر الدولي الكونغولي نجامبو ندالا صاحب الـ33 عاما دولي 2013 متوترا خلال اداراته لمواجهة الأهلي وصن داونز التي أقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع نهائي لدوري الابطال وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا وحاول التواجد بالمكان المناسب الا انه ظل طوال اللقاء يتحرك بشكل مستقيم بين منطقتي الـ18 مما صعب علية أحيانا إيجاد زاوية رؤية مناسبة حتى انه كان يجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب.

الشخصية - السيطرة ( كان شعار الحكم الصلح خير )

اكتفى الحكم بالتحذيرات الشفوية في اغلب الحالات التي كانت تستوجب التدخل بالبطاقة طبقا للقانون وكان شعاره في أدارة اللقاء الصلح خير ولم يكن مقنعا داخل المستطيل الأخضر وتنقصه خبرة إدارة مثل هذه المباريات

تطبيق القانون ( 32 مخالفة – ركلة جزاء صحيحة – تغاضى عن أخرى )

تعرض الحكم لأكثر من اختبار فنى وإدارة اللقاء لكنه رسب في معظمها وكان على موعد مع التدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب ابرزها ركلة الجزاء التي احتسبها للأهلي واحرز منها الهدف الثاني وبينما كان اسو قرار له باللقاء عندما أشار باستمرار اللعب و تغاضى عن ركلة جزاء لصالح قفشه في الدقيقة 39 من عمر اللقاء في مشهد مثير للجدل.

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الحكم خارج الخدمة فى العقوبات الانضباطية

الحكم الكونغولى كان خارج الخدمة في تقدير العقوبات الانضباطية حتى انه لم يكن موجود في اكثر من حالة تهور ومنع هجوم واعد تستوجب اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون ابرزها في ركلة جزاء الأهلي في الدقيقة 68 لم يكن هناك الا بطاقة وحيده من نصيب محمود متولى مدافع الاهلى .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد هم افضل حالا من الحكم أشاروا على 5 حالات تسلل بينهم تسلل وحيد عند المساعد الثاني كان متسرعا في الدقيقة 89 لم يكن هناك تسلل كما سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم في ادار اللقاء طبقا للقانون

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة نظرا لالتزام الأجهزة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 32خطأ – 13 ركلات ركنية – هدفين - 5 حالات تسلل -أنذار وحيد - ركلة جزاءالدرجات: الحكم 7.3. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0.