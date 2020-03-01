شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأهل الزوجى المختلط عمر عصر ودينا مشرف لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الثنائي دينا مشرف و عمر عصر لاعبى منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس إفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.

كان احمد صالح لاعب منتخب الرجال توج بكأس أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على لاعب نيجيريا، و المصنف خامس فى اوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، بينما توجت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات بكأس أفريقيا أيضا.

يذكر أن الشقيقتان مروة ومريم الهضيبى لاعبتا النادى الأهلى فى تنس الطاولة تصدرتا التصنيف الخاص بشهر فبراير سيدات، على موقع الاتحاد المصرى للعبة، بتفردهما بعدد النقاط دون غيرهما من اللاعبات.

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