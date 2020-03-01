تذكرتي تهنيء الأهلي بعد الفوز على صن داونز.. وتشكر الجماهير

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وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور جماهير الأهلي بهذا الشكل ساهم في تحقيق الفريق للفوز قبل مواجهة العودة المقرر اقامتها في جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.
من جانبه وجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئه لمجلس ادارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وادارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.
حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.
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