شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تهنيء الأهلي بعد الفوز على صن داونز.. وتشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير النادي الأهلي، بعد ظهورها بشكل حضاري في مواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا ،التي اقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي في حضور 30 الف مشجع، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين.

وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور جماهير الأهلي بهذا الشكل ساهم في تحقيق الفريق للفوز قبل مواجهة العودة المقرر اقامتها في جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

من جانبه وجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئه لمجلس ادارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وادارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.

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