شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الدكش يكشف انفعال الخطيب ورد فايلر في لقاء صن دونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة عدد من المشاهد خلال مباراة الأهلي وصن داونز، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، بذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا في حضور 30 ألف مشجع، وسجل هدفي الشياطين الحمر علي معلول في شوط المباراة الثاني.

وبدأت المشاهد بدخول وهتافات جماهير الأهلي وتحية خاصة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ووليد سليمان، بجانب حالة التشجيع الجماهير لقطبي الكرة بين الأهلاوية والزملكاوية في مدرجات اللقاء.

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وكذلك انفعال الخطيب على أحد الكرات ومطالبته بضربة جزاء لفريقه كان ضمن المشاهد التي لفتت الانتباه أيضا في المباراة، بجانب العتاب بين حارسي الأهلي وصن داونز بين شوطي المباراة.

وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.