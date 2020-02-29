أعرب طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن احترامه التام لفريق المصري قبل يوم واحد من مواجهة الفريقين الهامة والمرتقبة بالدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الأحد على ستاد السويس.
وأضاف السكتيوي، أن تولي طارق العشري لمهام الإدارة الفنية لفريق المصري قبل نحو أسبوع سيعطي أبناء بورسعيد دفعة معنوية كبيرة خلال اللقاء
وعن تأثير خوض المصري للمباراة على ستاد السويس بعيداً عن ملعبه وجماهيره الغفيرة مقارنة بمباراة الفريقين معا والتي استضافها ستاد المصري في بورسعيد صيف عام 2018 ، أشار السكتيوي أن الحالة الفنية للاعبين داخل الملعب وقراءة الأجهزة الفنية الجيدة لمجريات اللعب لكلا الفريقين أهم كثيرا من التواجد الجماهيري الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد جاهزية اللاعبين لخوض المباريات وحالتهم الفنية خلالها.جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد والذي أداره المنسق الإعلامي للمباراة الدكتور عادل كريم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لنهضة بركان : المصري فريق كبير ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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