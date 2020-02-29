كلوب يعلق على هزيمة ليفربول الأولى بالدوري الإنجليزي أمام واتفورد

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن هزيمة الريدز التي تلقاها أمام واتفورد على ملعب "فيكارج رود"، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

قال كلوب خلال تصريحاته عقب نهاية المباراة: "علينا تقبل الأمر واتفورد استحق الفوز علينا، ليس

الأمر سهلًا، لكنه دليل على أننا لم نقدم مباراة جيدة، علينا ان نقاتل".

وتابع مدرب الريدز:" إذا فزنا كان الأمر سيصبح جيدًا، اما في حال الخسارة سنقوم بفعل الأمر بشكل صحيح، كالرجال".

وواصل:" هم فعلوا ما أرادوه، وخسرنا، هذه هى كرة القدم".

وخسر ليفربول أمام واتفورد، بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، ليتلقى الريدز هزيمته الأولى خلال الموسم الحالي بالبريميرليج، ويتجمد رصيده عند 79 نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف، بفارق 22 نقطة، والذي يملك الأخير 57 نقطة، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري.