الوداد البيضاوي يهزم النجم الساحلي بثنائية في أبطال إفريقيا

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي التونسي بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد ناهيري ثنائية الوداد

في الدقيقتين 11، 54.

وبنفس ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال استطاع الزمالك تحقيق الانتصار على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، كما فاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقيا،

في حين فاز الرجاء المغربي على نظيره مازيمبي الكونغولي.

وشهدت جولة الذهاب بربع النهائي انتصار الفرق أصحاب المركز الثاني بمرحلة المجموعات على فرق المركز الأول، إذ تأهلت فرق الزمالك والأهلي والوداد والرجاء لربع النهائي بالبطاقة الثانية من مرحلة المجموعات.

يذكر أن جولة إياب ربع نهائي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.