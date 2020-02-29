الارشيف / اخبار الرياضه

الوداد البيضاوي يهزم النجم الساحلي بثنائية في أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي التونسي بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد ناهيري ثنائية  الوداد

في الدقيقتين 11، 54.

وبنفس ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال استطاع الزمالك تحقيق الانتصار على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، كما فاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقيا،

في حين فاز الرجاء المغربي على نظيره مازيمبي الكونغولي.

وشهدت جولة الذهاب بربع النهائي انتصار الفرق أصحاب المركز الثاني بمرحلة المجموعات على فرق المركز الأول، إذ تأهلت فرق الزمالك والأهلي والوداد والرجاء لربع النهائي بالبطاقة الثانية من مرحلة المجموعات.

يذكر أن جولة إياب ربع نهائي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد البيضاوي يهزم النجم الساحلي بثنائية في أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا