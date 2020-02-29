تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة

تصدر مؤشرات البحث موقع "جوجل" مصر، مساء اليوم السبت، تريند بعنوان "مباراة الأهلي وصن داونز القادمة"، وذلك بعد خطف الأهلي فوزًا هامًا أمام بطل جنوب أفريقيا، بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز القادمة، 7 مارس المُقبل بجنوب أفريقيا، لتحسم صعود الفريق المتأهل إلى

دوري الـ 4 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

نجح الأهلي، في مباراة اليوم، في علاج جراح النتيجة التاريخية التي حققها الفريق الجنوب أفريقي، في نسخة العام الماضي بالخماسية النظيفة، بالأراضي الجنوبية.

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أحزر هدفين مباراة الأهلي اليوم، التونسي علي معلول، في الدقيقة 56، بعد أن انطلق بجهة اليسار، ومرر كرة على حدود منطقة الجزاء إلى

أجايي الذي أرسلها بإتقان إلى معلول مجددًا، عقب توغله إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية سكنت الجهة اليسرى لشباك الأوغندي دينيس أونايانجو.

بينما جاء الهدف الثاني في مباراة الأهلي اليوم، عن طريق إنطلاقة للسنغالي أليو بادجي الذي وجد نفسه منفردًا بالحارس أوناينجو، ليتعرض لعرقلة من الخلف، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها بنجاح علي معلول، عند الدقيقة68.

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ويشار إلى أن النادي الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كثاني المجموعة الثانية، خلف نادي النجم الساحلي، فيما تأهل نادي صن داونز كأول المجموعة الثالثة رفقة نادي الوداد المغربي.