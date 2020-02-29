بعد سقوط ليفربول أمام واتفورد.. أرسنال يتربع على عرش اللاهزيمة بالبريميرليج

تربع فريق أرسنال على عرش اللاهزيمة بالدوري الإنجليزي في تاريخ البطولة، بعد أن سقط ليفربول في أول خسارة له اليوم امام واتفورد بثلاثية نظيفة ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.
وكان فريق ليفربول قد حقق سلسلة انتصارات رائعة منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي،حيث لعب الريدز 27 لقاء دون تلقي أي هزيمة ومنها لقاء واحد تعادل أمام مانشستر يونايتد، ولكن تلقي أول هزيمة له اليوم أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة والعشرين.
و يُعتبر نادي آرسنال الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي يملك لقبالدوري الانجليزي الممتاز "البريمير ليج" "الذهبي" ، وجاء ذلك بعد فوزه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بدون أي هزيمة في أي مباراة، خلال موسم 2003 - 2004.
بعدما فاز أرسنال في 26 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وسجل نجوم الفريق 73 هدفًا، ودخل مرماهم 26 هدفًا، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة، وحصدوا 90 نقطة ليحتلوا المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين وقتها وهو فريق تشيلسي.
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