فيرنر مهاجم لايبزيج على رادار ليفربول

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول يفكر بضم تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، من أجل تعزيز خط هجوم الريدز بالانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت التقارير أن الشرط الجزائي لفيرنر مع ناديه الألماني لايبزيج، يبلغ 51 مليون جنيه

إسترليني مشيرًا إلى أن إدارة النادي منفتحة لبيع مهاجمها.

وكان فيرنر تغزل في ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، حيث يرى كلوب أفضل مدرب في العالم بالوقت الحالي، مبديًا

رغبته باللعب ضمن صفوف الريدز في المستقبل.

فيما أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كلوب، هو مفتاح انتقال تيمو إلى "الريدز" في فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن فرص رحيل الدولي الألماني عن فريقه كبيرة للغاية.

ويحتل تيمو وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 21 هدفا، خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي.