وزير الرياضة السوداني يعزي صبحي في وفاة المحترف المصري في مريخ الفاشر

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً من ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بالسودان والذي أعربت خلاله عن خالص التعازي فى وفاة اللاعب المصري محمد هيثم العيسوى المحترف فى صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني والذى توفي اليوم أثر حادث أليم بفندق إقامة الفريق بالسودان.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد تقدم بخالص المواساة والتعازى لأسرة اللاعب محمد هيثم المحترف بدورى كرة القدم السوداني، داعياً المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

هيثم العيسوى المحترف فى صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني والذى توفي اليوم أثر حادث أليم بفندق إقامة الفريق بالسودان.وكان الدكتور أشرف صبحي قد تقدم بخالص المواساة والتعازى لأسرة اللاعب محمد هيثم المحترف بدورى كرة القدم السوداني، داعياً المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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