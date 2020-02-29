جماهير الأهلي: يا هنانا يا سعدنا على معلول عندنا

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.
سجل هدفي الأهلي الظهير علي معلول في الدقيقتين 55 و68، واحتفى جماهير الأهلي بالنجم التونسي، حيث قالت الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا هنانا يا سعدنا على معلول عندنا".
بين اللعيبة وبعضها فنياً .. ولا فيه الموهبة الاستثنائية اللي ممكن تعمل فرق .. "شخصية" اللعيب هي اللي بتعمل الفرق ده ، حتى لو مكانش في أحسن حالاته الفنية، ده بالضبط اللي عمله أشرف بنشرقي إمبارح ، وعمله علي معلول النهاردة".
قال عادل كريم، المنسق الإعلامي للأهلي، حيث قال "في وقت مبقاش فيه الفرق الكبير
أما ستارك فكتب "فقير اللي ما عنده على معلول".
وقال علاء عباس، علي معلول أهم صفقة دخلت النادي الأهلي آخر ١٠ سنين مثلا
وقال الصحفي الرياضي أمير عبد الحليم، "معلول أهم لاعب في الأهلي في كل الأوقات.. كل فرصة حقيقية للأهلي لازم تمر على معلول دايما لاعب الأهلي اللي معاه الكرة في نص الملعب بيدور على معلول عشان هو اللي ينقل اللعب لقدام وفي أسوأ حالات ثلاثي الهجوم معلول هو اللي يقطع مشوار ويسلم الكرة صح لأجايي ويدخل العمق ويطلبها منه ويسجل".
وكتب عطية "أنت حاجة عظيمة ياعلولو"، "من اعتزال تريكة محدش فى الأهلى فرحنى قدك".
حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف بالعربي، "ثنائية علي معلول وضعت الأهلي في المقدمة"
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