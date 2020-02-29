يد الزمالك يهزم سكر الحوامدية ببطولة الجيزة للناشئين

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره سكر الحوامدية بنتيجه 9/15 بالمباراة قبل النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب المنافس ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجيزة. الفريقين اليوم بملعب المنافس ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجيزة. ويحتل الفريق صداره مجموعته بالبطولة بعد انتصاراته المتتالية دون اي هزيمة.

ومن المقرر أن يواجه فريق يد الزمالك الطالبية بالجوله المقبله من الدور نفسه مساء السبت المقبل، بقياده أحمد السويدي المدير الفني.

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