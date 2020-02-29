الاتحاد يكتسح الشباب بخماسية فى الدوري السعودي

اكتسح اتحاد جدة ضيفه فريق الشباب 5 / 1 ، اليوم السبت 29-2-2020، ضمن منافسات المرحلة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الشباب الذي أراد مباغتة مضيفه وتسجيل هدف مبكر في شباكه، وهو ما حدث عن طريق ماخيتي ديوب في الدقيقة العاشرة.

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وتسلم ديوب كرة رائعة مررها له كريستيان جوانكا، ليسدد كرة قوية عجز مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة عن التصدي لها.

لكن اتحاد جدة لم يستسلم وبادر بالهجوم مرة أخرى بعد اهتزاز شباكه بهدف، وبعد ست دقائق من الهدف الأول للشباب، نجح الإيفواري ويلفريد بوني في تسجيل هدف التعادل لفريقه، بعدما أنهى مجهودا رائعا لزميله البرازيلي رومارينيو في ترويض الكرة ، إلى هدف بعد تسديده لكرة على يسار فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب.

وفي الدقيقة 21 نجح اتحاد جدة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حمدان الشهراني، الذي تلقى كرة عرضية من عبد الإله المالكي، ليضع الكرة بضربة رأس في شباك بن مصطفى.

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وبعد نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، لم تشهد المباراة أي جديد أو محاولات هجومية من جانب الفريقين، غير أن اتحاد جدة سيطر على مجريات الشوط الثاني لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 72 نجح اتحاد جدة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق الشمراني مرة أخرى، حيث سدد زميله ليوناردو خيل كرة من الجهة اليسرى لمرمى الشباب لتصطدم بالقائم الأيسر، ليجد الشمراني نفسه أمام مرمى خال من حارسه ليسجل الهدف الثالث.

وبعد الهدف الهدف تعرض ألفريد ندياي لاعب الشباب للبطاقة الحمراء، بعد تدخل قوي على رومارينيو.

وبعد خمس دقائق من الهدف الثالث تألق البرازيلي رومارينيو ونجح في إضافة الهدف الرابع، حيث تسلم كرة دخل بها منطقة جزاء الشباب من الجهة اليسرى، ليسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد لم ينجح بن مصطفى في منعها من هز شباكه.

وعاد نفس اللاعب ليؤكد على تألقه وتفوق فريقه الكاسح، بهجمة مرتدة سريعة لفريقه في الدقيقة 80 لتنتهي بتسديدة سكنت شباك بن مصطفى.

ولم تشهد بقية المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهايةبفوز كاسح لاتحاد جدة 5 / 1 .