أهداف مباراة الاتحاد والشباب فى الدوري السعودي

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اكتسح اتحاد جدة ضيفه فريق الشباب 5 / 1 ، اليوم السبت 29-2-2020، ضمن منافسات المرحلة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).
وكان الشباب هو البادىء بالتسجيل عن طريق ماخيتي ديوب في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل ويلفريد بوني هدف التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة 16.
وفي الدقيقة 21 سجل حمدان الشمراني الهدف الثاني لاتحاد جدة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.
وسجل البرازيلي رومارينيو هدفين لاتحاد جدة في الدقيقتين 77 و 80، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وشهدت المباراة تعرض ألفريد ندياي لاعب الشباب للبطاقة الحمراء في الدقيقة 73.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.
إليكم أهداف المباراة..
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