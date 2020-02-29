أهداف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

أنهي ليفربول سجله النظيف فى البريميرليج بدون هزيمة بعدما سقط أمام مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة، اليوم السبت 29-2-2020،، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى اليوم واتفورد الفريق المضيف، إلى محاولة الهروب من مناطق الهبوط، وإلحاق الهزيمة الأولى بليفربول هذا الموسم.

وأنهت هذه الهزيمة آمال ليفربول في استكمال الموسم بأكمله دون خسارة بعد خوض 44 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة.

كما أن الخسارة جاءت في اليوم الذي كان من المتوقع فيه أن يجتاز ليفربول رقم مانشستر سيتي القياسي ويكتب رقما جديدا في الدوري الممتاز بتحقيق فوزه 19 على التوالي في المسابقة.

لكن لن تقلل الهزيمة من فرص ليفربول في حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما مع التقدم بفارق 22 نقطة على سيتي أقرب منافسيه.

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وقبل هذه المباراة، كان ليفربول قد فقد نقطتين فقط في الدوري هذا الموسم، عندما تعادل مع مانشستر يونايتد في أكتوبر تشرين الأول، لكن منذ البداية بدا أن واتفورد يبحث عن مفاجأة مدوية.

وظهر واتفورد بشكل أخطر في الشوط الأول وهدد جيرار ديلوفو مرمى ليفربول قبل أن يخرج محمولاً على محفة بعد إصابة في الركبة.

ونجح سار في تسجيل هدفين قبل مرور ساعة من اللعب ثم مرر إلى زميله ديني ليسجل الهدف الثالث ويؤكد إلحاق أول هزيمة بليفربول.

إليكم أهداف المباراة..