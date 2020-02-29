باريس سان جيرمان يسحق "ديجون" برباعية نظيفة

أكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه ديجون برباعية نظيفة بينها ثنائية لنجمه الدولي الواعد كيليان مبابي السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل مبابي ثنائيته في الدقيقتين 74 و90+1 رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه السابق مهاجم موناكو الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر.



ومنح الإسباني بابلو سارابيا التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة الثالثة، وسجل البديل الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الثالث في الدقيقة 77 رافعا رصيد إلى 12 هدفا على لائحة الهدافين.



لكن النادي الباريسي تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 17 بإصابة جناحه الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا في فخذه الأيمن.



واضطر دي ماريا، أحد أبرز لاعبي فريق العاصمة هذا الموسم، الى ترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر وتوجه مباشرة الى غرف الملابس برفقة احد اعضاء الجهاز الفني.



وتعتبر إصابة دي ماريا ضربة قوية للمدرب الألماني توماس توخل كونها جاءت قبل عشرة أيام على القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب بارك دي برانس في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يلهث النادي الباريسي وراء لقبها.



وخسر باريس سان جرمان 1-2 في دورتموند علما بأنه فشل في تخطي الدور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة.



وخسر النادي الباريسي خدمات دي ماريا بعد أسبوع واحد على خسارته جهود قائده المدافع الدولي البرازيلي تياغو سيلفا الذي أصيب بدوره في الفخذ في الشوط الأول من المباراة ضد بوردو، وسيغيب عن مواجهة دورتموند.



وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب ثلاثة لاعبين أساسيين بسبب الإيقاف هم نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي طرد في المباراة الأخيرة ضد بوردو، والإيطالي ماركو فيراتي والبلجيكي توما مونييه.



وبكر باريس سان جرمان بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عندما استغل تسديدة للقائد البرازيلي ماركينيوس من خارج المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.



وحصل باريس سان جرمان على العديد من الفرص لمضاعفة الغلة لكن مهاجميه خصوصا مبابي وهدافه التاريخي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي لعب أساسيا اليوم، تناوبا على إهدارها.



وواصل باريس سان جرمان سيطرته في الشوط الثاني ونجح في تعزيز تقدمه عبر مبابي عندما تلقى كرة من دراكسلر فتوغل داخل المنطقة ولعبها داخل المرمى (74).



وصنع مبابي الهدف الثالث لفريقه بعد دقيقتين عندما مرر كرة على طبق من ذهب لإيكاردي، بديل كافاني، فهيأها لنفسه بيمناه وتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه أيضا داخل المرمى.



وختم مبابي المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما استغل كرة مرتدة من احد المدافعين اثر تسديدة لدراكسلر فسددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.



وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة وأعاد الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا الفائز على مضيفه نيم 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



المصدر: فرانس برس