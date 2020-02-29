رياضة | ريال مدريد ضد برشلونة.. القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد برشلونة.. القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الإسبانية والعالمية، مباراة كلاسيكو الأرض، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة يوم غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

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وتذاع مباراة ريال مدريد أمام برشلونة عبر قناة Bein Sport hd 3، الناقل الحصري للبطولة.

كما يمكنكم متابعه المباراة عبر القمر الصناعي لقناة Turkmenistan Sport HD، تردد 12303، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

كما تذاع المباراة أيضا عبر قناة Varzish Sport HD، تردد 11566، استقطاب أفقي، معدل الترميز 10750.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في الوصافة برصيد 53 نقطة.